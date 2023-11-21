10:06 (мск), источник: Калининград.Ru
В октябре куриные яйца в Калининградской области подорожали на 19%
За месяц также увеличилась цена на плодоовощную продукцию.
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Стоимость куриных яиц в Калининградской области выросла в октябре на 19,03% по сравнению с сентябрём. Такие данные приводит ЦБ РФ в информационно-аналитическом материале об инфляции в регионе.
В октябре куриные яйца стали самым подорожавшим продуктом. На втором месте находится плодоовощная продукция, включая картофель (+16,86%), на третьем — мясопродукты (9,01%).
Стоимость куриных яиц начала расти в сентябре. За два месяца десяток первой категории подорожал на 30−40 рублей. В фирменных магазинах производителя цена составляет 109,4 рубля, в супермаркетах — ещё дороже.
В ноябре поставщики яиц согласились удерживать стоимость категории С2. Власти пообещали продолжить работу по мониторингу и допустимой корректировке цен на продукты первой необходимости. В Минсельхозе объяснили рост стоимости яиц заменой поголовья, сезонностью, затратами на топливо, сырьё и материалы.