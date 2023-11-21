09:31 (мск), источник: Комсомольская правда
В Омске суд временно закрыл опасную АЗС
Ранее на автозаправке нашли нарушения требований пожарной безопасности.
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В Омске по решению суда временно закрыли опасную автозаправку на 5-й Северной.
Ранее в ходе проверки на АЗС были найдены нарушения техрегламента о требованиях пожарной безопасности, в частности, расстояние между металлическим ангаром складского назначения и торговым павильоном общественного питания не соответствовало нормам.
Первомайский районный суд, рассмотрев материалы дела, постановил приостановить деятельность АЗС до полного устранения нарушений требований пожарной безопасности.
По после поступления исполнительного листа в отдел судебных приставов по Центральному административному округу № 1 на место выехал пристав-исполнитель, который опечатал и опломбировал вентиль подачи топлива из резервуара, а также разъяснил владельцу заправки, что ему грозит за незаконное возобновление деятельности.
Исполнение судебного решения проконтролирует ГУ ФССП России по Омской области.