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09:47 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 ноября

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 21 ноября 2023 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

ЦБ: $ 88.4954   -0.63 € 96.6597   -0.11 ММВБ: $ 87.7150   -0.69 € 96.1750   -0.53
Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,56 тенге, евро — 505,81 тенге, рубля — 5,24 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 460 тенге, продажи — 465 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 500 тенге, продажи — 506 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,12 тенге, продажи — 5,22 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 462,9 тенге, продажи — 465,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 504 тенге, продажи — 508 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 5,15 тенге, продажи — 5,29 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 461 тенге, продажи — 464 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 503 тенге, продажи — 507 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,15 тенге, продажи — 5,25 тенге.

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