Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 ноября

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,56 тенге, евро — 505,81 тенге, рубля — 5,24 тенге.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 460 тенге, продажи — 465 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 500 тенге, продажи — 506 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,12 тенге, продажи — 5,22 тенге.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 462,9 тенге, продажи — 465,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 504 тенге, продажи — 508 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 5,15 тенге, продажи — 5,29 тенге.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 461 тенге, продажи — 464 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 503 тенге, продажи — 507 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,15 тенге, продажи — 5,25 тенге.