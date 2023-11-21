В Узбекистане наблюдается резкий рост цен на огурцы и виноград

В текущем месяце жители Узбекистана заметили на продовольственных рынках разительный рост цен на огурцы и виноград. Стоимость винограда повысилась с 45 тысяч сумов до 90 тысяч сумов за 1 кг, а цены на огурцы взлетели с 9 тыс. сумов до 25 тыс. сумов.
В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали резкое подорожание огурцов и винограда, отметив, что рост цен связан с сезонной тенденцией. В предыдущие годы к середине ноября также наблюдался рост цен на огурцы. В частности, в 2021 году стоимость огурцов выросла в 1,3 раза, в минувшем году — 1,9 раза.
Что же касается винограда, то в министерстве подчеркнули, что традиционно цены на него растут в ноябре-декабре, поскольку в этот период основная часть этой продукции хранится в спецпомещениях. Кроме того, в текущем году порядка 18% урожая винограда было потеряно из-за холодов, что сказалось не только на внутреннем рынке, но и на экспорте данной продукции. .В текущем году объем экспорта винограда снизился почти наполовину. Отмечается, что в январе-октябре экспорт продукции составил 113 тыс. тонн, что на 49% меньше, чем в прошлом году. Как результат, цены на виноград выросли и за рубежом. К примеру, в России 1 кг винограда стоит $2−6, в Польше — $2,9, в Таджикистане — $2,2.
В ведомстве также отметили, что рост цен также связан с увеличением затрат на коммуникацию и логистику. К примеру, тарифы на электричество выросли втрое, горюче-смазочные материалы — на 130%.
Сообщается, что цены на внутреннем рынке стабилизируются с началом сбора тепличной продукции в 3 декаде ноября и начале декабря.