09:01 (мск), источник: Комсомольская правда
Большинство екатеринбуржцев ждут повышения зарплаты в 2024 году
Около 60% жителей Екатеринбурга ждут повышения зарплаты в новом году.
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Большинство жителей Екатеринбурга ожидают, что станут зарабатывать больше в 2024 году. 59% горожан уверены, что им поднимут зарплату в новом году. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
Еще 35% опрошенных екатеринбуржцев ждут от будущего год стабильной работы. А 26% хотели бы продвинуться вверх по карьерной лестнице.
— Еще 26% надеются на взаимопонимание с руководством. Об улучшении условий труда мечтает 21% горожан. 16% ждут пересмотра системы мотивации в 2024 году. 11% хотели бы признания своих заслуг, 9% — снижения нагрузки, — рассказали аналитики.
Еще 5% респондентов мечтают об улучшении взаимоотношений с коллективом. Только 8% признались, что в новом году не ждут никаких изменений на работе.
О повышении чаще говорили мужчины. Представители сильного пола мечтают о карьерном росте и улучшении условий труда. Женщины же надеются на снижение нагрузок и более лояльное отношение руководства.