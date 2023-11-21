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Спецоперация на Украине
09:32 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Кому-то будет холодного и темно: Тысячи жителей Кишинева останутся без электричества 21 ноября

Premier Energy сообщает об отключениях света 21 ноября 2023 года.

Рышкановка:

— ул. Аеродромулуй 4, 9, 9/1, 9A, 23A, Аеродромулуй 1 переулок 2, 3, Аеродромулуй 2 переулок 6, 8, Аеродромулуй переулок 4A, 10, 12, А. Дога 24/1, 25, 25A, 27, 27A, 29, 31, Д. Рышкану 3, 4, 6, Киев, Ницэ Флорика 9, 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21 в период 09:00—17:00.

— ул. Албишоара 8/1, Мирон Костин 12, 14, 16, 18, 18/1, 18/2, 18/3, Московский проспект 6, 8, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 15 в период 13:00—17:00.

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