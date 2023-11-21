09:32 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Кому-то будет холодного и темно: Тысячи жителей Кишинева останутся без электричества 21 ноября
Premier Energy сообщает об отключениях света 21 ноября 2023 года.
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Рышкановка:
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