09:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Власти отказали «Новому городу» в застройке исторической части Самары
Решение об отказе было принято на основании отрицательных голосов комиссии.
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В Самаре не будут застраивать высотками участок в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова. Соответствующее решение приняли городские власти.
— Отказать СЗ ИК «Новый город» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, — следует из постановления мэрии.
Строительная организация планировала освоить территорию площадью 6 776 квадратных метров. На территории 125-го квартала собирались построить жилые дома, социальные и общественно-деловые объекты. Всего было предусмотрено 526 квартир. Средняя площадь одной — 60 квадратных метров. Проект также предусматривал строительство подземного паркинга.
Интересно, что ранее горожане поддержали предложение застройщика. Однако властям идея не понравилась. По информации мэрии, решение об отказе было принято на основании отрицательных голосов членов комиссии по застройке и землепользованию, а также связи с частичным расположением участка в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия.