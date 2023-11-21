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Спецоперация на Украине
15:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на 67% вырос спрос на бухгалтеров

В Екатеринбурге работодатели стали чаще искать бухгалтеров.

Спрос на сотрудников этой сферы вырос на 67%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работы».

— Спрос работодателей на бухгалтеров на екатеринбургском рынке труда вырос на 104% за последние два года и на 67% за год, — рассказали аналитики.

Аналитики банка «Точка» подтвердили, что на рынке становится все больше компаний, которые предоставляют услуги бухгалтера. Впервые за пять лет количество регистраций компаний в такой сфере превысило число ликвидаций. Показатель разрыва составил 35%.

— На рынке действительно растет востребованность компаний, которые предоставляют бухуслуги. Мы это связываем с тем, что в целом увеличилось количество действующих ИП, у которых в штате нет собственного бухгалтера и поэтому они передают эти задачи специалистам других компаний, — отметил лидер направления «Продукты для бухгалтерских компаний» в банке Дмитрий Почивалин.

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