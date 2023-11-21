На что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму

«Много шума в информационном пространстве наделала национализация и продажа с аукциона квартиры (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского в Ливадии. Это важный символический шаг, но в то же время среди национализированных объектов есть куда более дорогие и полезные для развития Крыма. Средства, полученные от их продажи, идут в первую очередь на помощь участникам СВО и членам их семей, а также на развитие нашего региона в целом», — сказал Аксенов в интервью «Парламентской газете».
По словам главы РК, продажа национализированного имущества позволяет компенсировать часть ущерба, наносимого Крыму украинскими атаками на полуостров. Аксенов отметил, что этот ущерб есть, но он «не носит критического характера».
Также руководитель региона подчеркнул, что в Крыму считают справедливой национализацию имущества, которое принадлежало украинским политикам и бизнесменам, поддерживающим режим Зеленского.
В Крыму уже состоялось около десятка аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, включая собственность Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других. Договоры купли-продажи заключены на более, чем 815 млн рублей.
В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. 500 млн рублей Крыму принесла продажа части магазинов сети «Эпицентр» (ООО «РусЛайн Ко»).
Также на торгах была продана ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый собственник заплатил за недвижимость 44,3 млн рублей.
В ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это жилые помещения, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей.
В середине ноября депутаты крымского парламента согласовали продажу на аукционе центра отдыха «Европа» в алуштинском поселке Партенит, ранее принадлежавшего украинскому олигарху Коломойскому. Лот включает 37 объектов. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 398 млн рублей.