Главное
Спецоперация на Украине
10:08 (мск), источник: Нижегородская правда

64% нижегородцев рассчитывают на повышение зарплаты в новом году

Мужчины больше рассчитывают на карьерный рост и повышение зарплаты, а женщины — на снижение нагрузки и лояльность руководства.

64% нижегородцев рассчитывают на повышение зарплаты в новом году. Результатами опроса экономически активных горожан поделились аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Еще 36% жителей региона также надеются на стабильную работу компании, 25% респондентов мечтают о повышении и новых интересных задачах. Среди других, чуть менее популярных желаний, взаимопонимание с руководством, улучшение условий труда, пересмотр системы мотивации, признание заслуг, снижение нагрузки и улучшение взаимоотношений в коллективе. Только 4% нижегородцев в будущем году ничего не ждут от работы.

Любопытно, что респонденты постарше чаще думают о стабильности и снижении нагрузки, а молодые надеются на рост дохода. Адекватного руководства и отзывчивых коллег хотят видеть жители города с зарплатой до 50 тысяч рублей. Нижегородцы с зарплатой повыше чаще думают об увеличении дохода и улучшении условий труда.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 58% нижегородцев берут работу на дом в выходные и праздники.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Более 3 миллионов раз проехали автомобилисты по М‑12 «Восток»
В Москве прошли выставка и форум «Транспортная неделя – 2023»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта