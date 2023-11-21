10:08 (мск), источник: Нижегородская правда
64% нижегородцев рассчитывают на повышение зарплаты в новом году
Мужчины больше рассчитывают на карьерный рост и повышение зарплаты, а женщины — на снижение нагрузки и лояльность руководства.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
64% нижегородцев рассчитывают на повышение зарплаты в новом году. Результатами опроса экономически активных горожан поделились аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Еще 36% жителей региона также надеются на стабильную работу компании, 25% респондентов мечтают о повышении и новых интересных задачах. Среди других, чуть менее популярных желаний, взаимопонимание с руководством, улучшение условий труда, пересмотр системы мотивации, признание заслуг, снижение нагрузки и улучшение взаимоотношений в коллективе. Только 4% нижегородцев в будущем году ничего не ждут от работы.
Любопытно, что респонденты постарше чаще думают о стабильности и снижении нагрузки, а молодые надеются на рост дохода. Адекватного руководства и отзывчивых коллег хотят видеть жители города с зарплатой до 50 тысяч рублей. Нижегородцы с зарплатой повыше чаще думают об увеличении дохода и улучшении условий труда.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 58% нижегородцев берут работу на дом в выходные и праздники.