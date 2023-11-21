11:05 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Южноуральцы могут купить акции крупной золотодобывающей компании
Свои ценные бумаги на биржу выводит ПАО «Южуралзолото».
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Руководство предприятия называет выход на рынок IPO логичным шагом в развитии. Как отметил президент ПАО «Южуралзолото» и депутат Законодательного Собрания Челябинской области Константин Струков, продажа части акций означает, что компания уверена в будущем и уже сейчас имеет хорошие финансовые показатели.
Руководство предприятия называет выход на рынок IPO логичным шагом. Как отметил президент ПАО «Южуралзолото» и депутат Законодательного Собрания Челябинской области Константин Струков, продажа части акций означает, что компания уверена в будущем и уже сейчас имеет хорошие финансовые показатели. Он также заметил, что ценные бумаги в настоящее время уже есть на Московской бирже и они торгуются как в рублях, так и юанях.
«IPO позволит донести нашу историю успешного развития бизнеса до еще более широкого круга инвесторов, снизить долговую нагрузку и диверсифицировать структуру акционеров», — передает слова Константина Струкова «Комсомольская правда».
По имеющимся данным, золотодобывающее предприятие собирается продать около 5% своих облигаций, а деньги, вырученные от операций, собираются пустить на расширение производства.
Между тем финансисты отмечают, что на рынке IPO этой осенью свои акции впервые представили многие российские компании, в том числе работающие в Челябинской области. По словам инвестиционного советника Игоря Файнмана, речь идет о таких предприятиях, как ПАО «ММК», ЧТПЗ, Профнастил, Ашинский метзавод. Эксперт заметил, что сейчас для компаний наступило самое удачное время, так как в страну постепенно возвращаются большие капиталы.
«Рынок недвижимости фантастически дорогой. Поэтому инвесторы обращают внимание на фондовый рынок. Новые IPO компаний являются одним из драйверов его роста. Кроме того, цена, по которой ЮГК будет размещаться, с моей точки зрения, соответствует фундаментальной оценке предприятия, которая была проведена независимыми экспертами», — прокомментировал ситуацию Игорь Файнман для «КП-Челябинск».
На рынке IPO ценные бумаги «Южуралзолота» продаются в диапазоне 55 — 60 копеек за акцию. А общий объем капитализации составит 110−120 миллиардов рублей.
Известно, что торги начнутся 22 ноября на Московской бирже. В один лот помещена тысяча акций.