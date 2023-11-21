10:44 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС достиг $12,8 млрд
Значительная часть внешнеторгового оборота республики традиционно приходится на Россию.
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС за 10 месяцев 2023 года составил $12,8 млрд, сообщает Агентство статистики Узбекистана.
В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был равен $12,6 млрд.
За январь — октябрь 2023-го объем экспорта составил $4,5 млрд, а объем импорта — $8,3 млрд.
Большая часть внешнеторгового оборота традиционно приходится на Россию — $7,9 млрд ($7,5 млрд за тот же период 2022 года).
Внешнеторговый оборот с Казахстаном составил $3,6 млрд, с Кыргызстаном — $814 млн, с Беларусью — $508 млн, с Арменией — $33 млн.
Напомним, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
С 11 декабря 2020 года Узбекистан получил в нем статус наблюдателя.
Между государствами-членами ЕАЭС сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.