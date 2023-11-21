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11:34 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Новосибирский KFC испытывает проблемы с поставками курицы

В Новосибирске сеть фастфуда KFC рассказала о сбоях в поставках курицы с заводов.

Дефицит наблюдается уже в течение нескольких месяцев.

В меню ресторанов и доставки отсутствуют некоторые блюда из курицы. В частности, нередко в продаже нет крыльев.

«Бывает такое, что те же крылья и вовсе не привозят или привозят, но мало. Например, в продаже могут быть только стрипсы, а крыльев попросту нет», — отметил сотрудник сети в беседе с НГС.

Напомним, владелец бренда, американская компания Yum Brands, в прошлом году заявила о намерении покинуть российский рынок из-за санкций. Рестораны стали переименовывать в Rostic’s, но позже выяснилось, что часть точек останется работать под брендом KFC.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что ресторанам Новосибирска не хватает крапивы из-за роста спроса на сибирскую кухню.

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 Новосибирский KFC испытывает проблемы с поставками курицы
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