11:34 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Новосибирский KFC испытывает проблемы с поставками курицы
В Новосибирске сеть фастфуда KFC рассказала о сбоях в поставках курицы с заводов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Дефицит наблюдается уже в течение нескольких месяцев.
В меню ресторанов и доставки отсутствуют некоторые блюда из курицы. В частности, нередко в продаже нет крыльев.
«Бывает такое, что те же крылья и вовсе не привозят или привозят, но мало. Например, в продаже могут быть только стрипсы, а крыльев попросту нет», — отметил сотрудник сети в беседе с НГС.
Напомним, владелец бренда, американская компания Yum Brands, в прошлом году заявила о намерении покинуть российский рынок из-за санкций. Рестораны стали переименовывать в Rostic’s, но позже выяснилось, что часть точек останется работать под брендом KFC.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что ресторанам Новосибирска не хватает крапивы из-за роста спроса на сибирскую кухню.