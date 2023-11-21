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14:16 (мск), источник: Piter.tv

В Смольном рассказали о будущей кольцевой линии метро Петербурга

Документацию к проекту подготовит комитет по развитию транспортной инфраструктуры: процесс должен быть завершён не позднее 22 мая 2025 года.

На сайте Смольного разместили задание на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения кольцевой линии петербургского метрополитена. Согласно документу, пропускная способность ветки в час составит 40,8 тыс. человек.

Линия будет соединять пока не построенные станции «Площадь Калинина» и «Ладожская-2». Её расположат на участке, проходящем от улицы Бадаева к улице Жукова. Общая протяжённость ветки составит 4,47 км.

Документацию к проекту подготовит комитет по развитию транспортной инфраструктуры: процесс должен быть завершён не позднее 22 мая 2025 года. Планируется, что линия будет введена в 20245 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном обсудят возможность не повышать тарифы на транспорт в 2024 году.

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