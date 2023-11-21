11:19 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Доллар продолжает падать в цене
Американская валюта теряет в стоимости очередные торги к ряду и стремится к минимальным значениям в текущем году.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 21 ноя — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта выросла в стоимости только в сравнении с российским рублем.
В начале работы биржи спрос и предложение на европейскую валюту отсутствовали. Поэтому регулятор в случае необходимости использует данные последней успешной сессии для определения курса евро.
Американская валюта продолжает дешеветь на фоне ожидания публикации отчета ФРС. По состоянию на 10:33 доллар подешевел еще на 0,90% и опустился до отметки в 3,0651 белорусского рубля.
Российская валюта дорожает на бирже на фоне ослабления доллара и евро. По состоянию на 10:31 она прибавила 0,25%. На торгах за 100 российских предлагали 3,4934 белорусского рубля.
Следом за долларом дешевеет и валюта Поднебесной, которая по состоянию на 10:31 потеряла 0,05% от своей предыдущей цены. На бирже за 10 юаней нужно было заплатить 4,2924 белорусского рубля.