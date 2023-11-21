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11:19 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Доллар продолжает падать в цене

Американская валюта теряет в стоимости очередные торги к ряду и стремится к минимальным значениям в текущем году.

ЦБ: $ 88.4954   -0.63 € 96.6597   -0.11 ММВБ: $ 87.9225   -0.48 € 96.2425   -0.46
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта выросла в стоимости только в сравнении с российским рублем.

В начале работы биржи спрос и предложение на европейскую валюту отсутствовали. Поэтому регулятор в случае необходимости использует данные последней успешной сессии для определения курса евро.

Американская валюта продолжает дешеветь на фоне ожидания публикации отчета ФРС. По состоянию на 10:33 доллар подешевел еще на 0,90% и опустился до отметки в 3,0651 белорусского рубля.

Российская валюта дорожает на бирже на фоне ослабления доллара и евро. По состоянию на 10:31 она прибавила 0,25%. На торгах за 100 российских предлагали 3,4934 белорусского рубля.

Следом за долларом дешевеет и валюта Поднебесной, которая по состоянию на 10:31 потеряла 0,05% от своей предыдущей цены. На бирже за 10 юаней нужно было заплатить 4,2924 белорусского рубля.

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