13:29 (мск), источник: MOS.Ru
Столичный производитель бытовой химии нарастил объемы производства на 60 процентов
Компания отгрузила более одного миллиона единиц продукции.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Московское предприятие, выпускающее чистящие и моющие средства, с января по октябрь 2023 года нарастило объемы производства на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Московские предприятия продолжают наращивать производство во многих сферах, способствуя импортозамещению товаров первой необходимости, в том числе непродовольственных. Например, столичная компания “Айкап” за девять месяцев 2023 года выпустила на 60 процентов больше изделий, чем за аналогичный период 2022 года. Производитель отгрузил более одного миллиона единиц продукции», — рассказал он.
Компания производит средства для стирки, мытья посуды, уборки ванной и туалета, а также жидкое мыло, серию детских чистящих средств и многое другое. На предприятии трудоустроены 32 человека, работает три реактора, две автоматические линии розлива товара и упаковки.
«Нашу продукцию можно встретить во многих регионах: от Калининградской области до Хабаровска, от Мурманска до Грозного. К нам поступают запросы из стран дальнего и ближнего зарубежья о сотрудничестве, но всему свое время. Пока что у нас в приоритете развитие на внутреннем рынке», — рассказал продакт-менеджер компании Олег Майоров.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с января по сентябрь столичные предприятия нарастили объемы производства более чем на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.
В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, для них разработан ряд антикризисных инструментов.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.