11:37 (мск), источник: АиФ Уфа
Маткапитал на второго ребенка в 2024 году вырастет до 833,8 тыс. рублей
Если семья уже получала выплату на первого ребенка, то ей положено 630 тыс. рублей.
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С февраля 2024 года материнский капитал, который получен, но пока не использован, планируется проиндексировать на 7,5%, сообщает Социальный фонд в Башкирии.
Выплата на второго ребёнка увеличится до 833,8 тыс. рублей, если семья не получала ее на первого ребенка. Если перечисления при рождении первенца уже были, то сумма составит 630,9 тыс. рублей.
Если материнский капитал использован частично, на остаток также предусмотрена индексация.
Напомним, средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование или формирование накопительной части пенсии мама. Также деньги могут потрачены на социальную адаптацию и интеграцию в общество, если речь идет о ребенке-инвалиде. Еще один вариант — выплата на детей до 3 лет.
Узнать сумму маткапитала можно, заказав выписку на Госуслугах.