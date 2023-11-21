КТЖ больше не сотрудничает с компанией Алии Назарбаевой

Как пишет Kazinform, глава КТЖ ответил, что сотрудничество с этой компанией завершается.
«Первое, вы знаете, что этот вопрос затянулся. Когда этот вопрос возник, вышеназванный акционер сразу вышла из состава акционеров. То есть ее нет. Но, министр Багдат Мусин знает, что можно и с компанией расторгнуть сотрудничество, хоть сейчас. Но тогда мы не сможем оказывать услугу онлайн-покупки. То есть вот так взять и вырвать — невозможно. Но, на сегодняшний день идет акт передачи, прошел открытый конкурс. И сейчас идет передача от ТОО “Инстант Пейментс” к новой компании, которая выиграла конкурс. 1 декабря это состоится», — пояснил Нурлан Сауранбаев.
Компания Instant Payments (Инстант Пейментс) занимается организацией систем продажи.