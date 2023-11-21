12:32 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронежской области дворники стали самой дефицитной профессией
На втором месте по нехватке людей токари и фрезеровщики, на третьем — уборщики.
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Специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали рынок труда в Воронежской области на предмет дефицитных профессий. Оценивали среднее соотношение активных резюме и вакансий. Делят одно на другое, получают соответствующий индекс.
Оказалось, что на одну вакансию дворника приходится всего 0,5 резюме. Хотя сама специфика труда вызывает интерес, а что в принципе в этом резюме писать? Руки есть, могу мести, а могу и не мести?
Гораздо более показательна ситуация со спросом на токарей и фрезеровщиков. По этим профессиям на одну вакансию приходится в среднем 0,7 резюме. Среди уборщиков конкуренции нет. У них ровно одно резюме на одну вакансию.
Также есть острая нехватка поваров (1,1 резюме на одну вакансию), автомехаников, врачей, разнорабочих и продавцов (по 1,2 резюме).
— Индекс ниже четырех пунктов свидетельствует о ярко выраженной нехватке людей. Если же на одну вакансию приходится меньше двух резюме, мы имеем дело с острым дефицитом. В сложившейся ситуации работодателям крайне важно обратить внимание на удержание персонала: на принципы работы с людьми, содержание компенсационного пакета, систему обучения и переобучения. Это проще, чем искать замену уволившимся сотрудникам, — считает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы hh.ru ЦФО.