12:56 (мск), источник: Комсомольская правда
Средний размер пенсий в Воронежской области на 1 октября составил более 18 тысяч рублей
На 8,1% снизилось число работающих пенсионеров в регионе.
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По состоянию на 1 октября в Воронежской области сократилось на 1,7% количество пенсионеров по сравнению с показателями годичной давности. Сейчас их насчитывается 700 тысяч человек. Данными поделился 21 ноября Воронежстат.
Кроме того, на 8,1% снизилось число работающих пенсионеров в регионе. На 1 октября их зафиксировано 114,1 тысяч человек. Общая численность неработающих пенсионеров составила 585,9 тысяч человек. За год эта категория жителей области сократилась на 2,4 тысячи человек.
Что касается среднего размера пенсий, то в Воронежской области на 1 октября он составил 18 209,5 рубля. Сумма за год выросла на 5,9%. Статисты при этом отметили, что в реальном выражении (с учетом изменения сводного индекса потребительских цен) индекс назначенных пенсий сложился в размере 99,9% к соответствующей дате 2022 года.
Пенсию по старости в регионе получали 82,2% пенсионеров. Еще 6,4% получают социальные пенсии, 6,3% — пенсии по инвалидности, 3,6% — по случаю потери кормильца.
Так, средний размер пенсии по старости на 1 октября составил 19 467,7 рубля, по инвалидности — 11 254,8 рубля, по случаю потери кормильца — 13 956,1 рубля.