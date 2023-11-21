13:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Большая стройка и новые арт-объекты: как Уфа готовится к своему 450-летнему юбилею
В Уфе чиновники отчитались о подготовке к 450-летнему юбилею башкирской столицы.
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В 2024 году Уфа с размахом будет праздновать свой 450-летний юбилей. 17 ноября в Центре управления республикой прошло рабочее совещание под руководством Радия Хабирова, где представители различных профильных ведомств вместе с представителями уфимской мэрии обсудили подготовку к торжественному событию, в частности — ход проектирования и строительства новых «юбилейных» объектов.
БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
Одним из таких юбилейных объектов является Дворец борьбы в Октябрьском районе Уфы, чье строительство бодро идет по утвержденному графику. Тут разместятся 8 спортивных залов, включая спортивно-концертный зал с местами для зрителей, тренажерный зал, зал борьбы на 6 ковров, 4 зала борьбы на 2 борцовских ковра, а также медико-восстановительный центр. Одновременно проводится и благоустройство прилегающей территории, где появятся рекреационные зоны, транспортные проезды и парковки.
Также до конца года для маленьких зрителей откроет свои двери реконструированный Башкирский государственный театр кукол. Между прочим, тут появится второй зрительный зал, а в обновленном сквере рядом с театром разместятся мини-копии известных архитектурных объектов России.
С 2024 году в северной и восточной частях Уфы возведут крупные спортивные центры, где планируется проводить соревнования республиканского, федерального и международного уровня. Так, в Инорсе появится комплекс гребного слалома, а в Затоне — Центр фехтования Башкортостана имени Рамиля Аюпова.
Кроме того, в Уфе появятся 3 новых футбольных манежа (один, например, рядом со стадионом «Нефтяник»), а также центр игровых видов спорта с мячом «Мед» в Демском районе. В центре города уже идет строительство 50-метрового бассейна, куда будет удобно добираться горожанам.
Также в ходе совещания его участники обсудили реконструкцию важных транспортных объектов Уфы — например, арочного моста через Белую на южном выезде и улицы Пугачева в Кузнецовском затоне. А еще совсем скоро завершится строительство Восточного выезда, который стал крупнейшим инфраструктурным проектом в регионе за последние годы. Совсем скоро Востояный выезд соединится с проспектом Салавата Юлаева полноценной развязкой, и к тоннелю уже можно будет подъехать с северного и южного направлений.
В завершение работы участники совещания ознакомились с предварительной программой культурно-массовых мероприятий, посвященных юбилею башкирской столицы, которая включает в себя фестивали, форумы, концерты, конкурсы и выставки с участием российских и зарубежных гостей.
«ТУРИСТСКИЙ КОД» УФЫ
Поскольку во время торжественных мероприятий ожидается массовый наплыв туристов, преображению подвергся и исторический центр города. Как уточнил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, тут формируется так называемый «туристский код». Его создают с помощью новых арт-объектов, фотозон и информационных стендов с элементами дополненной реальности.
Уже сейчас уфимцам и гостям города предлагается оценить «Сарматского оленя» и «Сарматского медведя», скульптуры «Аленький цветочек» и «Детство» в обновленном саду имени Сергея Аксакова, фотозоны «Руки сердцем» в саду Салавата Юлаева и Крылья" на набережной Белой и другие арт-объекты.
Также в Уфе появились туристические бинокли и стереоскопы, новые туалетные модули. Дополнительно были закуплены мобильные павильоны для организации ярмарок, сцены и арки для праздничных мероприятий и даже стилизованные канализационные люки.
— До конца года мы установим знаки туристской навигации, информационные стенды с элементами дополненной реальности и другие арт-объекты, посвященные брендам республики, юрты, перголы. Завершим работы по световому оформлению пешеходной части улиц Ленина (аллея «ArtTerria») и Пушкина, — добавил Ратмир Мавлиев.