Центр BELARUS станет торгово-сервисным хабом на юге России

Старт возведению крупного индустриального объекта дан премьером Беларуси Романом Головченко и губернатором Краснодарского края в рамках визита правительственной делегации РБ в российский регион, сообщает БЕЛТА.
Глава региона Вениамин Кондратьев назвал строительство данного центра «очень знаковым событием для Краснодарского края». Прежде всего, пояснил он, оно знаковое, потому что свидетельствует об очередном шаге в двусторонних взаимовыгодных, братских и партнерских отношениях с Беларусью.
По словам руководителя региона, легендарный трактор BELARUS всегда был, есть и будет в сельском хозяйстве, и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Напомнив, что еще два года назад только начиналось сотрудничество с МТЗ, в минувшем году, уточнил он, с конвейера уже сошли первые белорусские трактора, а в сентябре текущего года подписано соглашение о строительстве торгово-сервисного центра.
В свою очередь и премьер Роман Головченко констатировал, что сегодняшняя церемония не только знаковое мероприятие для белорусских машиностроителей, но и для всех краснодарцев. Планируется, что масштабный технический центр, пояснил он, «станет объединять в себе не только продажу тракторной техники и всех сопутствующих агрегатов, но и сервис, сопровождение, капитальный и текущий ремонт».
Поблагодарив губернатора, правительство края за помощь, поддержку и содействие в реализации этого важного проекта, глава правительства РБ высказал уверенность, что он станет центром притяжения для тружеников АПК не только Краснодарского края, но и всех ближайших регионов.