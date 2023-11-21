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13:49 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове падает производство: Мало выращиваем, почти не шьем, всё меньше разливаем по бутылкам

В январе-сентябре 2023 года объем производства уменьшился на 5,4%.

Объём промпроизводства в январе-сентябре 2023 года, в сравнении с тем же периодом 2022 года, уменьшился на 5,4%. Об этом сообщило Национальное бюро статистики, не приводя данных в стоимостном выражении.

В январе-сентябре 2023 года, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, объёмы производства в добывающей промышленности снизились на 8,8%, а в перерабатывающей промышленности — на 7,3%. На предприятиях по производству электроэнергии, теплоэнергии, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха рост составил 4,7%.

По данным статистики, в январе-сентябре 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, выросло производство в следующих сегментах:

  • фармацевтическая продукция и фармпрепараты (+22,7%);
  • металлургическая промышленность (+25,8%);
  • компьютеры, электронная и оптическая продукция (+5,1%);
  • электрооборудование (+71,7%);
  • машины и оборудование (рост в 3,4 раза).

В то же время уменьшился объём производства:

  • на предприятиях пищевой промышленности (-13,8%);
  • напитков (-3,3%);
  • текстильной продукции (-9,2%);
  • одежды (-15,7%);
  • бумаги и бумажной продукции (-13,7%);
  • химических веществ и химпродуктов (-34,3%);
  • резиновых и пластмассовых изделий (11,2%);
  • металлических конструкций и изделий, кроме машин, оборудования и установок (-8,8%); автомобилей, прицепов и полуприцепов (-14,1%);
  • мебели (-10,9%).
  • По разделу «дубление и отделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий; выделка и крашение меха» спад составил 8,2%;
  • по разделу «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки», кроме мебели;
  • производство изделий из соломки и других растительных материалов для плетения" — 0,4%;
  • по разделу ремонт, содержание и установка машин и оборудования — 2,1%.

Стоит отметить, что Национальное бюро статистики Молдовы с 2018 года больше не представляет данных по динамике производства табачных изделий, нефтепродуктов, поскольку эти сведения считаются конфиденциальными, пишет InfoMarket.

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