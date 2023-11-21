13:49 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Молдове падает производство: Мало выращиваем, почти не шьем, всё меньше разливаем по бутылкам
В январе-сентябре 2023 года объем производства уменьшился на 5,4%.
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Объём промпроизводства в январе-сентябре 2023 года, в сравнении с тем же периодом 2022 года, уменьшился на 5,4%. Об этом сообщило Национальное бюро статистики, не приводя данных в стоимостном выражении.
В январе-сентябре 2023 года, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, объёмы производства в добывающей промышленности снизились на 8,8%, а в перерабатывающей промышленности — на 7,3%. На предприятиях по производству электроэнергии, теплоэнергии, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха рост составил 4,7%.
По данным статистики, в январе-сентябре 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, выросло производство в следующих сегментах:
В то же время уменьшился объём производства:
Стоит отметить, что Национальное бюро статистики Молдовы с 2018 года больше не представляет данных по динамике производства табачных изделий, нефтепродуктов, поскольку эти сведения считаются конфиденциальными, пишет InfoMarket.