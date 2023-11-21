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Спецоперация на Украине
15:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Минниханов принял участие в открытии второй очереди логоцентра Ozon

Площадь объекта выросла в два раза.

Источник: пресс-служба раиса РТ

На территории промпарка «Зеленодольск» состоялось открытие второй очереди оптово-распределительного центра Ozon. Участие в торжественной церемонии принял глава Татарстана Рустам Минниханов.

С открытием второй очереди логистического центра площадь хранения увеличилась практически в два раза — с 23 до 43 тысяч квадратных метров. Здесь будут трудиться около 2 тысяч человек. Из Зеленодольска каждый день покупателям отправляют 200 тысяч посылок, а в пиковые дни — до 345 тысяч.

Помимо этого, ведется строительство третьей очереди. После ее запуска площадь склада вырастет еще в два раза до 84 тысяч квадратных метров.

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