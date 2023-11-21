13:57 (мск), источник: Фонтанка
Смольный после публикации «Фонтанки» расширил круг тех, кому положены губернаторские 500 тысяч рублей при заключении контракта
В Петербурге изменили условия выплаты в 500 тысяч рублей при заключении контракта.
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Правительство Петербурга внесло изменение в постановление № 242-ДСП «Об оказании единовременной материальной помощи отдельным категориям лиц в связи с проведением специальной военной операции», которое регулирует предоставление выплаты при заключении контракта. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по социальной политике 21 ноября, теперь губернаторские 500 тысяч будут платить тем, кто был призван по мобилизации, но затем перешел на контракт. Однако необходимо, чтобы соблюдались два условия: на дату призыва нужно состоять на учете в военкомате Северной столицы, а сам контракт заключить не раньше 1 сентября 2023 года.
«Внесенные изменения <…> предполагают осуществление выплат гражданам, ранее призванным на военную службу по мобилизации из Санкт-Петербурга (состоявшим на воинском учете в военных комиссариатах районов города Санкт-Петербурга на дату призыва на военную службу по мобилизации) и заключившим контракт о прохождении службы с 01.09.2023 (включая заключивших контракт в местах постоянной дислокации воинских частей)», — рассказали в ведомстве.
Таким образом, лицам, ранее призванным на военную службу по мобилизации из Санкт-Петербурга, материальная помощь при их переходе на контракт выплачивается независимо от того, был ли заключен контракт путем обращения в пункт отбора, военкомат Санкт-Петербурга или иным путем, добавили в комитете по социальной политике.
Ранее «Фонтанка» рассказывала историю двух петербуржцев, которые сначала ушли служить по мобилизации, а затем подписали контракт, однако не получили губернаторские 500 тысяч рублей. Причиной отказа послужила формулировка постановления № 242, которая предписывала перечислять деньги только тем, кто подписывал контракт в военкомате, тогда как действующие военнослужащие могут подписать его только в воинской части. При этом заранее узнать об этом условии было нельзя: регламентирующий выплату документ имеет статус «для служебного пользования».
Без губернаторских 500 тысяч также остались петербуржцы, которые заключили контракты в военкомате Краснодарского края, причем другой регион также отказал им выплате, поскольку они не имеют в нем постоянной регистрации и остаются жителями Петербурга.
По их поводу власти Петербурга пока не изменили свою позицию. «В отношении лиц, проходящих службу в добровольческих формированиях и заключивших соответствующие контракты в других регионах Российской Федерации, предоставление материальной помощи действующим законодательством Санкт-Петербурга не предусмотрено», — уточнили в комитете по социальной политике.
Ранее власти Петербурга увеличили расходы на предоставление выплат при заключении контракта в три раза — с 500 млн рублей до 1,5 млрд рублей в 2023 году. На 2024 год на эти цели заложено 5 млрд рублей.