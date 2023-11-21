В Москве предоставили более 80 га земли под реновацию

«Город регулярно предоставляет земельные участки Московскому фонду реновации жилой застройки для проектирования и строительства новых домов, а также создания необходимой инфраструктуры — инженерных коммуникаций, подъездных дорог. За 10 месяцев этого года Департамент заключил 93 договора безвозмездного пользования и аренды во всех округах столицы. Общая площадь предоставленных для программы реновации участков составила 80,18 га», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента Максим Гаман.
Отмечается, что больше всего земли выделили в ЮВАО — 17,28 га, в ВАО — 12,86 га и в ЮЗАО — 9,8 га. Еще более восьми га земли предоставили Московскому фонду реновации на севере столицы и почти семь га — на северо-западе города.
В Москве реализуется программа реновации — самый масштабный градостроительный проект столицы. Она была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года, в нее включено 5 175 домов, в которых проживает около миллиона жителей. Всем им взамен устаревшего жилья предоставляют квартиры в современных новостройках.