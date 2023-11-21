14:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Больше половины жителей Омска ждут повышения зарплат в 2024 году
6 из 10 человек рассчитывают на индексацию оплаты труда.
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В 2024 году 57% жителей Омска ждут, что им повысят зарплату, сообщает результаты собственного опроса портал SuperJob. Специалисты спрашивали об ожиданиях от работы в 2024 году трудящихся омичей.
39% при этом ждут стабильности, а 24% респондентов выразили надежду на достижение взаимопонимания с руководством.
18% надеются на изменения в системе мотивации работников. 11% не хватает признания их заслуг начальством, а 9% рассчитывают, что новый год даст им, наконец, отдохнуть, и нагрузка на работе снизится. 5% респондентов хотели бы улучшить атмосферу в коллективе.
И только 8% опрошенных от своей работы вообще ничего не ждут. При этом, чем старше были респонденты, тем больше у них запросов на снижение нагрузки и стабильную занятость. Молодежь же в основном надеется на рост зарплаты, повышение по службе и улучшение бонусной системы в компании.