14:56 (мск), источник: Наш Красноярский край
В Красноярске на улице Крайней началось заселение домов
В Красноярске на улице Крайней началось заселение домов, построенных для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот.
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Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр строительства Красноярского края Михаил Рабушко.
Сегодня один из самых радостных моментов в работе строителя — когда стройка и благоустройство завершены, и радостные жители получают ключи от своих новых квартир. Большинство из тех, кто сегодня увидел долгожданные квартиры, десятки лет прожили в старых деревянных домах, и могут сравнить и оценить уровень комфорта. Надеюсь, что для многих жителей этих домов начнется новый, радостный этап в жизни, — отметил Михаил Рабушко.