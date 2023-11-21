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15:04 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

«Белавиа» запускает дополнительные рейсы из Гомеля в Москву

Самолеты авиакомпании недавно начали летать из белорусского региона и пользуются большой популярностью.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. «Белавиа» с 14 и 18 декабря запускает рейсы из Гомеля в Москву, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Самолеты начнут летать с 14 декабря по четвергам. Из московского аэропорта Внуково отправление запланировано в 17:40, прибытие в Гомель — в 19:05.

Рейс из Гомеля будет выполняться в 20:00, в Москву он прилетит в 21:25.

«А с 18 декабря слетать по маршруту можно будет и по понедельникам», — говорится в сообщении авиакомпании.

Отправление рейса из Москвы запланировано на 17:45, прибытие в Гомель — на 19:10.

«Вылет из Гомеля — 20:00, прибытие в Москву — в 21:25», — добавили в «Белавиа».

Таким образом, из Гомеля в российскую столицу самолеты будут летать пять раз в неделю.

Маршрут из Гомеля для авиакомпании новый, его запустили 29 декабря. Правда, изначально рейсы были запланированы трижды в неделю: во вторник, пятницу и воскресенье.

Ранее летали самолеты Embraer-175, салон которого рассчитан на 71 пассажира. Сообщалось, что, если маршрут будет востребован, то начнет курсировать лайнер на 107 посадочных мест.

Аэропорт «Внуково» располагается наиболее близко в российской столице, в этом году к воздушной гавани провели метро. Кроме того, новый рейс будет удобен не только для пассажиров, желающих посетить Гомель и Москву, но и для транзита: «Внуково» является базовым аэропортом для ряда крупных авиакомпаний, которые летают в страны Азии и Африки.

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