15:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Стало известно, как новогодние каникулы отразятся на зарплатах воронежцев
Выходные продлятся 10 дней.
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Январь 2024 года начнется с длинных праздничных дней. Выходные продлятся с субботы, 30 декабря, до понедельника, 8 января, включительно. В соответствии с трудовым кодексом РФ наличие праздничных дней не влияет на заработную плату работников, которым установлен оклад. Однако если у сотрудника часовая тарифная ставка или сдельная оплата, то общая сумма за месяц может измениться. Об этом рассказал руководитель юридической практики superjob.ru Александр Южалин во вторник, 21 ноября.
У специалистов, у которых не установлен оклад, месячная зарплата будет зависеть от количества отработанных часов или выполненного объема работы. Если работник привлекается в праздничные нерабочие дни, то работа должна быть оплачена в двойном размере.
— Таким работникам, если в период с 1 по 8 января они не будут работать, по закону работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение. Его размер определяет локальный нормативном акт конкретной организации, — отметил юрист.
Эксперт также подчеркнул, что январь является самым невыгодным месяцем для отпуска, так как в нем мало рабочих дней — всего 17. По подсчетам специалиста, в первом месяце 2024-го стоимость одного рабочего дня будет выше стоимости одного дня отпуска, оплаченного «по-среднему».
— Для определения выгодности использования отпуска нужно помнить одно простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее использовать отпуск в это время. Если в месяце мало рабочих дней (или рабочих часов), выгоднее поработать в этом месяце и получить заработную плату.
Юрист рекомендует тем, кто хочет продлить новогодние каникулы, брать отпуск в декабре.
— В последнем месяце этого года 21 рабочий день, поэтому сильной потери в деньгах быть не должно, — резюмировал эксперт.
Правительство РФ уже утвердило производственный календарь на 2024 год. В следующем году воронежцев ждут 248 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.