16:05 (мск), источник: Комсомольская правда
Пермский Кампус станет городом в городе
На выставке «Образование и карьера» родителям, ученикам и учителям региона презентовали Кампус мирового уровня.
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Пермский Кампус будет реализован в концепции «город в городе»: в шаговой доступности для живущих и обучающихся там студентов будут работать сетевые магазины, пункты выдачи маркетплейсов, кофейни и спортивные секции. Об этом на краевой выставке «Образование и карьера» будущим студентам и их родителям сообщили ректор ПГГПУ, председатель Совета ректоров вузов Пермского края Константин Егоров и руководитель Дирекции Кампуса «Будущее Пармы» Дмитрий Красильников.
Также они рассказали участникам встречи о ходе строительства Кампуса, образовательной политике, и сетевых магистерских программах, доступных для абитуриентов Пермского края и других регионов России.
— Образование будущего представляет синтез научных школ и направлений, например фундаментальной медицины, высшей математики и ИТ-наук, или применение искусственного интеллекта в технологиях образования и воспитания. Важно отметить, что для практической реализации таких масштабных направлений, требуется соответствующая инфраструктура. Кампус «Будущее Пармы» стал одним из ключевых инфраструктурных проектов «Пермь-300». Как отмечал наш губернатор Дмитрий Махонин, событийная линейка юбилейных мероприятий и новые объекты позволят привить молодежи веру в себя и в Пермский край, — объяснил Константин Егоров.
— Научно-образовательные кластеры представляют совершенно новую среду для создания прорывных технологий. Обучающиеся в пермском Кампусе смогут погрузиться в науку, тем более что для этого, уже на сегодняшний день, разработано 12 лабораторий и 23 сетевые образовательные программы. Важно отметить, что сегодня наука стала сферой, где талантливая молодежь может найти себя и успешно развиваться в направлениях приоритетных в масштабах страны. Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» лучшее образование сегодня можно получить в Пермском крае, — подвел итоги встречи Дмитрий Красильников.