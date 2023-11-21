16:54 (мск), источник: Коммерсантъ
На Кубани зафиксировали сбой работы сервисов Wildberries
В Краснодарском крае зафиксировали сбой работы онлайн-сервисов компании Wildberries. Сведения об этом опубликованы на портале «Сбой.РФ».
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Перебои в работе ресурсов ритейлера отмечают в 30 регионах России. С утра 21 ноября на портале отмечено свыше 2,8 тыс. обращений. На Кубань приходится 6% жалоб.
«Проблемы могут возникнуть в результате какой-либо аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной», — сообщает «Сбой.РФ».
Наибольшее количество обращений приходится на Москву (35%). Еще 10% жалоб отмечено в Санкт-Петербурге.
Анастасия Донскова.