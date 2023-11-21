17:42 (мск), источник: Комсомольская правда
Иркутская область расширяет торговые связи с Киргизией
Местные производители намерены поставлять туда БАДы, медицинские товары и хлебобулочные изделия.
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Биологически-активные добавки, глюкометры и тест-полоски, а также хлебобулочные изделия из Иркутской области планируется поставлять в Киргизию. Предварительные договоренности об этом были достигнуты на реверсной бизнес-миссии, организованной центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по инициативе президента РФ.
— Киргизская Республика является давним и надежным внешнеторговым партнером Иркутской области, — пояснила заместитель министра экономического развития и промышленности Приангарья Марина Петрова. — По итогам прошлого года взаимный торговый оборот по сравнению с 2021 годом увеличился более чем в 2,5 раза.
Наш регион посетили представители шести различных компаний из Киргизии. Кроме переговоров с представителями местного бизнеса, они так же побывали на местных сельхозпредприятиях. В результате некоторые из производителей заинтересовали иностранную сторону, сейчас ведется более детальное обсуждение и заключение контрактов. Ранее в этом году представители Приангарья участвовали в межрегиональной конференции «Промышленная кооперация России и Киргизии» — между республикой и Иркутской областью был подписан протокол о развитии взаимовыгодного сотрудничества.