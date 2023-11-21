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18:17 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Госстандарт запретил продавать популярные наггетсы из трески в Беларуси

В Беларуси запретили продавать российские рыбные наггетсы.

Источник: Госстандарт

Госстандарт Беларуси включил в реестр опасной продукции популярные у белорусов наггетсы, произведенные в России из рыбы.

Так, под запрет попали наггется из рыбы тресковых пород торговой марки «Скорожарка» от производителя «Дело вкуса» из города Обнинска Калужской области России.

В рыбных полуфабрикатах белорусские эксперты нашли недопустимую пищевую добавку — краситель аннато (E160b). Поэтому из-за несоответствия техрегламентам продукцию запретили продавать в Беларуси.

Ранее в Беларуси запретили продавать карася и царскую рыбу из России.

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