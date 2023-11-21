18:17 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Госстандарт запретил продавать популярные наггетсы из трески в Беларуси
В Беларуси запретили продавать российские рыбные наггетсы.
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Госстандарт Беларуси включил в реестр опасной продукции популярные у белорусов наггетсы, произведенные в России из рыбы.
Так, под запрет попали наггется из рыбы тресковых пород торговой марки «Скорожарка» от производителя «Дело вкуса» из города Обнинска Калужской области России.
В рыбных полуфабрикатах белорусские эксперты нашли недопустимую пищевую добавку — краситель аннато (E160b). Поэтому из-за несоответствия техрегламентам продукцию запретили продавать в Беларуси.
Ранее в Беларуси запретили продавать карася и царскую рыбу из России.