00:14 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Нацбанк Беларуси резко снизил курс доллара и курс евро на среду 22 ноября 2023
Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 22 ноября 2023, среду.
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Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 22 ноября 2023, среду, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,0663 рубля, 1 евро — 3,3555 BYN, 100 российских рублей — 3,4931 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на вторник, 21 ноября, были такими: 1 доллар США равен 3,0930 рубля, 1 евро — 3,3813 BYN, 100 российских рублей — 3,4846 белорусского рубля. То есть доллар и евро не просто продолжили снижение, а ушли в минус почти на три копейки (речь о каждой из валют). А российский рубль опять вырос в цене.