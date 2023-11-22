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00:14 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси резко снизил курс доллара и курс евро на среду 22 ноября 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 22 ноября 2023, среду.

ЦБ: $ 87.8701   -0.63 € 96.2561   -0.40 ММВБ: $ 87.8675   -0.53 € 96.1825   -0.52
Источник: Комсомольская правда

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 22 ноября 2023, среду, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,0663 рубля, 1 евро — 3,3555 BYN, 100 российских рублей — 3,4931 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на вторник, 21 ноября, были такими: 1 доллар США равен 3,0930 рубля, 1 евро — 3,3813 BYN, 100 российских рублей — 3,4846 белорусского рубля. То есть доллар и евро не просто продолжили снижение, а ушли в минус почти на три копейки (речь о каждой из валют). А российский рубль опять вырос в цене.

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