10:01 (мск), источник: РИА Новости
На Кубани установят более 460 электрозаправок
Шапошник: на Кубани установят более 460 электрозаправок к 2030 году.
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КРАСНОДАР, 22 ноя — РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют установить 464 зарядных станции для электромобилей к 2030 году, за текущий год уже установлено 66 станций в крупных городах и на дорогах регионального значения Кубани, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
«Все намеченное выполнили — ввели в эксплуатацию 66 станций в крупных городах и на дорогах регионального значения. Всего в Краснодарском крае к 2030 году планируем установить более 464 зарядных станций — в среднем от 50 до 70 ежегодно», — передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Возводимые станции соответствуют необходимым требованиям, оборудованы всеми типами разъемов для зарядки любых электромобилей. В строительстве использовали только отечественное оборудование. Для зарядки электромобиля понадобится 30−45 минут, добавляют в пресс-службе.
Отмечается, что в регионе второй год реализуют концепцию развития электрозарядной инфраструктуры. В 2022 году в городах и районах края установили 89 станций.