Новогодний особняк. Аренда домов в Подмосковье резко подорожала

Москва входит в наиболее привлекательную локацию для проведения рождественских и новогодних праздников, говорит aif.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. И здесь достаточно разнообразный сегмент средств размещения.
«В относительной удаленности от центра столицы можно снять недорогие номера в 3-звездочных гостиницах и различных пансионатах. Например, номер на двоих с завтраком там стартует от 2 тысяч рублей, — отмечает Юрий Барзыкин. — Это, конечно, привлекательная цена. Туроператоры заключают с гостиницами договоры, что в итоге позволяет туристам экономить на размещении».
Кроме того, многие городские мероприятия, начиная от выставок на ВДНХ и заканчивая уличными фестивалями, бесплатные, что тоже привлекает людей в столицу. Да и логистика в Москве отличная — аэропорты, железнодорожные вокзалы, автотранспорт, метро — все продумано и удобно, отмечает эксперт. Поэтому новогодние туры в Москву пользуются спросом.
«По итогам 9 месяцев текущего года Москва приняла столько же туристов, сколько и весь Краснодарский край — больше 15 млн человек», — резюмирует Барзыкин. И добавляет, что если бы для новогодних каникул столица предлагала людям только дорогие отели и мероприятия, то никакого массового турпотока сюда бы не было.
Если приехавший на Новый год в Москву турист рассматривает самый бюджетный вариант — хостел — то стоимость варьируется от 6 до 20 тысяч рублей за двоих на 9 ночей, рассказывает aif.ru координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков.
«Если это 3−5-звездочная гостиница, то 9 ночей будут стоить для двоих от 22 тысяч на окраине города и до 173 тысяч в комплексе “Москва-Сити”», — говорит Полунчуков.
Большой компанией дешевле
Что касается роста стоимости аренды жилья в Подмосковье, то он объясним: если отправляться из Москвы куда-то дальше, то дорога выйдет очень дорогой, считает Юрий Барзыкин. Поэтому для москвичей в праздники эта локация становится все более востребованной. Транспортные расходы занимают от 25 до 50% стоимости тура. Поэтому люди экономят на дороге. И на том, что если ехать большой компанией, то поездка получается дешевле.
«Для сравнения: аренда коттеджа в новогодние каникулы на Красной Поляне в Сочи стоит в 2,5 раза дороже», — аргументирует Юрий Барзыкин.
Кроме того, по мнению Дениса Полунчукова, в Подмосковье центрами притяжения являются крупные города, где размещена туристическая инфраструктура, а их там не так много. Поскольку спрос рождает предложение, то, чем он выше, тем выше ценник. Влияет на ситуацию и раннее бронирование — чем больше выкуплено номеров, тем сильнее вырастает цена на оставшийся фонд — отели используют динамическое ценообразование.
«Если речь идет о бронировании дома, — говорит Полунчуков, — то тут тоже спрос рождает предложение. Арендодатели смотрят друг на друга, и, если, например, рядом дом сдается за 20 тысяч, то срабатывает формула: “А я что, рыжий? Почему я должен сдавать за 10? Я тоже повышу ценник! Если бронируют, то значит, приедут”».