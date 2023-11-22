10:08 (мск), источник: РИА Новости
Риелторов Сочи предупредили об ответственности за продажу самостроев
Власти Сочи предупредили риелторов об ответственности за продажу самостроев.
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Недвижимость. Риелторов Сочи предупредили об ответственности за продажу объектов недвижимости, которые были возведены с нарушениями законодательства, следует из письма администрации Сочи президенту Гильдии риелторов Сочи Евгению Проскурину, которое имеется в распоряжении РИА Недвижимость.
В 2021 году в Сочи до принятия генплана города ввели мораторий на строительство многоквартирных домов из-за появления огромного числа точечных объектов и самостроев, а также острой нехватки социальных объектов: школ, детских садов, спортивных площадок. В конце октября сообщалось, что с начала 2023 года в Сочи обнаружили 508 самостроев, из них 88 — крупных с признаками многоквартирных домов.
Как указывается в письме, в Сочи фиксируются случаи покупки гражданами объектов недвижимости, возведенных в нарушение градостроительных норм и правил, в отсутствие разрешительной документации, а также на земельных участках, не предназначенных для строительства многоквартирных домов. Их реализация происходит в том числе при участии недобросовестных риелторов.
Реализация жилья в объектах незаконного строительства ведет к хаотичной застройке и нарушению единого архитектурного облика города, нарушению прав граждан и нагрузке на инфраструктуру и коммуникации муниципального образования, уточняется в письме.
«В целях защиты прав и законных интересов граждан, в рамках предупреждения и пресечения самовольного строительства на территории Сочи в случае установления факта продажи риелтором объектов самовольного строительства администрацией города будет инициирован вопрос о привлечении собственника объекта (застройщика) к ответственности по статье 159 Уголовного кодекса РФ (“Мошенничество”), а также недобросовестного риелтора как пособника, действия которого подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 и статьи 159 УК (пособничество в мошенничестве)».
В письме подчеркивается, что самовольно возводимые многоквартирные дома не отвечают требованиям безопасности, не проходят установленные законом процедуры надзора в период строительства. Таким образом, проживание в них может быть связано с угрозой жизни и здоровью граждан. Кроме того, зачастую покупателей вводят в заблуждение: занижается реальная цена, искажаются данные об объекте. Еще встречаются объявления о продаже несуществующих, а также уже реализованных объектов (двойные продажи).
«При реализации объектов недвижимости на территории Сочи администрация города просит учесть указанную информацию и донести ее до всех риелторских компаний и объединений, с которыми взаимодействует гильдия», — резюмируется в письме.