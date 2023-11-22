05:57 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Ещё один двухпутный участок БАМа достроен в Хабаровском крае
От Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани проложат 360 км вторых путей.
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В Комсомольском районе завершено строительство 7 км вторых путей БАМа на перегоне Селихин — Эльдиган линии Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань. На этом участке уже запущено двухпутное движение поездов. Реализация проекта по прокладке вторых путей на Байкало-Амурской магистрали ведется в рамках расширения и развития Восточного полигона железных дорог России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для расширения участка с напряженным движением поездов механизаторы переработали больше 200 тыс кубометров грунта. На перегоне удлинили действующие водопропускные трубы под существующим путем, а часть из них заменили на новые.
Железнодорожная линия Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань была открыта 20 июля 1945 года, многие искусственные сооружения здесь уже не отвечают современным требованиям..
Всего на этой линии будет построено более 360 км вторых путей на 32 объектах. В итоге пропускная способность вырастет почти вдвое — с 33 до 58 пар поездов в сутки.
Напомним, программа развития Восточного полигона РЖД разбита на три больших этапа. На первом — с 2013 по 2022 годы — на БАМе и Транссибе было построено более 1,2 тысяч объектов, реконструированы 5 тысяч километров пути. В 2024-м должен закончиться второй этап модернизации. Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом обозначил целевые показатели, которые должны достичь железнодорожники к этому сроку.