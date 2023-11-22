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05:57 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Ещё один двухпутный участок БАМа достроен в Хабаровском крае

От Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани проложат 360 км вторых путей.

Источник: Группа компаний 1520

В Комсомольском районе завершено строительство 7 км вторых путей БАМа на перегоне Селихин — Эльдиган линии Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань. На этом участке уже запущено двухпутное движение поездов. Реализация проекта по прокладке вторых путей на Байкало-Амурской магистрали ведется в рамках расширения и развития Восточного полигона железных дорог России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Для расширения участка с напряженным движением поездов механизаторы переработали больше 200 тыс кубометров грунта. На перегоне удлинили действующие водопропускные трубы под существующим путем, а часть из них заменили на новые.

Железнодорожная линия Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань была открыта 20 июля 1945 года, многие искусственные сооружения здесь уже не отвечают современным требованиям..

Поэтому для пропуска тяжеловесных поездов в сторону портов Хабаровского края вместе со строительством вторых путей реконструируются мосты и трубы.

Всего на этой линии будет построено более 360 км вторых путей на 32 объектах. В итоге пропускная способность вырастет почти вдвое — с 33 до 58 пар поездов в сутки.

Напомним, программа развития Восточного полигона РЖД разбита на три больших этапа. На первом — с 2013 по 2022 годы — на БАМе и Транссибе было построено более 1,2 тысяч объектов, реконструированы 5 тысяч километров пути. В 2024-м должен закончиться второй этап модернизации. Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом обозначил целевые показатели, которые должны достичь железнодорожники к этому сроку.

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