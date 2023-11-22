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08:00 (мск), источник: Om1.ru

Режим ЧС в Новосибирской области отменён

Ранее режим ЧС вводился из-за засухи.

Источник: Om1.ru

В связи с завершением весенних полевых работ режим ЧС отменён областным правительством в Новосибирской области 21 ноября. Контроль за исполнение постановления возложен на заместителя губернатора области Сергея Сёмку, сообщили на сайте правительства НСО.

Напомним, что ранее режим ЧС регионального характера введён в Новосибирской области из-за сложных агрометеорологических условий. Тогда из-за засухи в области пострадали 234 тысячи гектаров посевных земель.

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