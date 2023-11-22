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08:47 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

В Минздраве сказали, кого не коснется снижение цен на стоматологические услуги

Минздрав: кого не коснется снижение цен на стоматологические услуги в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, кого не коснется снижение цен на стоматологические услуги. Об этом предупредили в Министерстве здравоохранения Беларуси.

В ведомстве напомнили о том, что в Беларуси Минздрав ужесточил регулирование цен на стоматологические услуги из-за фактов необоснованного завышения цен, получения доходов и вывода этих средств за пределы страны. Поэтому были разработаны предельные максимальные тарифы на весь спектр стоматологических услуг, утвержденных постановлением министерства.

При этом в ведомстве сказали и о том, кого снижение цен на стоматологию не коснется.

— Мы рассчитываем, что коммерческий сектор будет ориентирован на экспортное развитие: постановление не будет распространяться на иностранных граждан, — прокомментировал начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Минздрава Дмитрий Калистратов.

При этом представитель Минздрава обратил внимание на то, что экономика организаций коммерческого сектора складывается не только за счет ценовой политики. И пояснил, что существует необходимость возвращения к вопросу снижения уровня затрат на оказание медуслуг в стоматологии.

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