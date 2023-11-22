08:48 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Где живут самые высокооплачиваемые казахстанцы
При этом в Атырауской области и вовсе зарабатывают более 600 тыс тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Finprom.kz.
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В третьем квартале 2023 года среднемесячная заработная плата работников в стране составила 350,5 тыс тенге — на 16,9% больше в номинальном выражении, чем годом ранее. При этом реальный рост с учетом инфляции составил 3,5%.
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года среднемесячная заработная плата составляла 299,8 тыс тенге.
В региональном разрезе наибольшая среднемесячная заработная плата была зафиксирована у жителей Атырауской области: 602,4 тыс тенге — на 14,3% больше в номинальном выражении и на 2,8% больше в реальном выражении, чем годом ранее.
Среди лидирующих регионов можно также отметить Мангистаускую (519,1 тыс тенге, плюс 2,2% в реальном выражении) и Улытаускую (471,3 тыс тенге, плюс 5,4%) области.
Наименьшая среднемесячная заработная плата была отмечена у жителей Туркестанской области: всего 248,9, плюс 1,8% за год. В тройку аутсайдеров также попали Жамбылская и Северо-Казахстанская области.
В разрезе отраслей наибольшую среднемесячную заработную плату традиционно получали работники в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров: 756,7 тыс тенге — на 16,5% больше в номинальном выражении, чем годом ранее.
В тройке наиболее высокооплачиваемых отраслей также оказались финансовая и страховая деятельность (668,9 тыс тенге) и сфера информации и связи (525,8 тыс тенге).
Одни из самых низких заработных плат по стране были зафиксированы в сферах искусства, развлечения и отдыха, сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также водоснабжения и водоотведения.