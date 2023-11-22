09:22 (мск), источник: АиФ Челябинск
На Южном Урале расселили жильё, признанное аварийным до 2017 года
В этом году на это направили около миллиарда рублей.
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Расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, завершили в Челябинской области. Об этом сообщил председатель комитета Заксобрания по строительной политике и ЖКХ Алексей Денисенко.
В этом году на расселение аварийного жилья выделили около миллиарда рублей. За период 2019—2023 годов эта сумма составила около 8 млрд рублей. В эти годы в регионе расселили более 197 тысяч квадратных метров жилья, в новые квартиры переехали около 13 тысяч человек.
«В настоящее время прорабатывается вопрос привлечения средств Фонда развития территорий для расселения домов, признанных аварийными в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. Общий объем такого аварийного жилья в регионе составляет более 210 тысяч квадратных метров, в нём проживает 10,5 тысяч человек», — рассказал Алексей Денисенко.
На эти цели потребуется более 19 млрд рублей.