09:20 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ленинском районе Челябинска может появиться новый ЖК с мини-детсадом и школой
В Челябинске проведут общественные обсуждения по вопросу строительства новых многоэтажек в Ленинском районе.
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В Ленинском районе Челябинска планируют построить новый жилой комплекс. Три здания хотят разместить на участке между улицами Руставели, Энергетиков, Трубников и Бобруйской. Инициатор строительства — ООО СЗ «Новый дом».
Согласно опубликованным мэрией документам, все новые здания будут высотой 9 или более этажей. К одному из домов будет пристроен магазин, внутри второго разместятся не только квартиры, но и «объекты обслуживания жилищной застройки». На первом этаже третьего дома планируют открыть детский сад, но совсем маленький — от 25 до 32 мест.
Вдобавок рядом с домами рассчитывают построить школу на 1100−1200 мест.
Администрация Челябинска назначила общественные обсуждения по проекту межевания территории под застройку. Документы по планировке участка выставили в Доме архитектора. Оставить свои замечания к проекту челябинцы могут через портал муниципальных услуг, письма в городское управления по архитектурно-градостроительному проектированию или через специальный журнал учета посетителей непосредственно в Доме архитектора.