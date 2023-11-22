11:09 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
Пенсии, пособия и МРОТ: перечислены выплаты, которые будут повышены в 2024 году
Стало известно, какие выплаты и пособия будут проиндексированы в 2024 году.
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В январе 2024 года в России некоторые выплаты и пособия будут проиндексированы. Повышение произойдет сразу по нескольким причинам. Основная причина — это индексация МРОТ. Стало известно, какие выплаты и пособия будут увеличены уже в ближайшее время.
Госдума РФ 16 ноября в третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда. Так, с 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 рубля, что на 18,5% больше, чем сейчас. При этом повышение МРОТ приведет также к увеличению других выплат.
Также отметим, что будет увеличено значение прожиточного минимума — как общего для всех, так для трудоспособного, для детей и для пенсионеров. С 1 января 2024 года размер прожиточного минимума увеличится на 7,5%.
В частности, в ближайшее время вырастет размер пособия по беременности и родам, а также размер нового единого пособия, который зависит от прожиточного минимума на ребенка. Теперь он увеличится до 14 989 рублей. Соответственно, будет повышен и размер пособия.
Кроме того, также в 2024 году будет проиндексирован на 7,5% материнский капитал. Выплата за первого ребенка теперь будет составлять 631 тысячу рублей, а за второго ребенка — 834 тысячи рублей.
Также в январе 2024 году на 7,5% будут проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров. После индексации размер пенсии будет составлять 23,4 тысячи рублей.