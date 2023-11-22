08:34 (мск), источник: Комсомольская правда
До 50% налогов вернутся в бюджет Омска
Это позволит привлечь дополнительно 780 млн рублей.
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В бюджет города Омска вернутся до 50% налогов. Об этом 22 ноября заявила директор департамента финансов Ольга Илютикова.
За увеличение отчислений по упрощенной системе налогообложения на 10% ратовал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
— Мы будем получать теперь 35% в бюджет города по отношению к системе налогообложения и 50% от штрафов и комиссий по делам совершеннолетних. Соответствующие изменения поддержаны Законодательным собранием. Увеличение только объёма наполненной у налоговых поступлений на 2024 год составит более 780 млн рублей. Кроме того, дополнительно администрацией получены и уведомления о получении межбюджетных трансфертов, — пояснила Ольга Илютикова.
Напомним, что прогноз бюджета города на 2024 год составит 35,4 млрд рублей доходов и 36,78 млрд расходов.