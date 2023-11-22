В Зауралье создадут парк башкирской лошади

Об этом сообщалось на тематическом круглом столе в рамках III Мажитовских чтений. В мероприятии приняли участие около 20 учёных и специалистов, в том числе из Узбекистана и ведущих учреждений России и Башкирии.
«Наверное, с более глобальной точки зрения башкирская лошадь — не просто животное, а философия жизни для нашего народа. Мы изучили период времени до Второй мировой войны, когда поголовье лошадей у нас составляло около миллиона голов. Потом их количество резко уменьшилось. Сегодня же мы видим, что за последние три года идет стабильный рост поголовья. Ну и, конечно же, чем больше увлечённых людей в районах, для которых лошади являются определенным смыслом жизни, тем больше желающих заниматься отраслью коневодства», — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
Тему сохранения генофонда и чистоты башкирской породы лошадей в своем выступлении поднял руководитель УФИЦ РАН Василий Мартыненко. По словам учёного, если раньше было «не до башкирской лошади», сейчас радует тот факт, что региональное правительство обратило внимание на данный актуальный вопрос.
«Понятно, что башкирская лошадь это, в первую очередь, продуктивное направление коневодства — молочное и мясное. Но нам нужно продолжать развивать и другие направления — спортивное, туристическое. Проводить симпозиумы и фестивали. Правительство и минсельхоз республики занимаются этим. Поэтому на следующий год нужно провести фестиваль, посвященный башкирской лошади, несколько шире. Все это должно быть фундаментально и обдуманно. Здесь, коллеги, необходимо экспертное мнение, с точки зрения науки», — резюмировал глава башкирского АПК.
В ходе круглого стола о создании парка башкирской лошади в составе историко-археологического и ландшафтного музея-заповедника «Ирендык» на территории достопримечательного места «Ирендыкская земля» рассказал начальник Управления по госохране объектов культурного наследия РБ Салават Кулбахтин.
«Создание парка станет дополнительной точкой и ядром развития территории историко-археологического и ландшафтного музея-заповедника “Ирендык”. Целью является включение в единую связку и разведение уникальной породы башкирской лошади, а также сохранение богатого историко-культурного наследия Зауралья. На данной территории возможно реализовать демонстрацию табунов лошадей в естественной среде. Такой симбиоз будет позитивно отражаться в популяризации башкирского наследия. Это станет и привлекательной туристической локацией», — отметил руководитель Башкультнаследия.
В Москве на выставке-форуме «Россия» 28 ноября — 2 декабря пройдёт неделя сельского хозяйства Башкирии, которая будет называться «Башкортостан аграрный». Первые три дня пройдут под «флагами» главных региональных брендов — башкирского мёда и башкирской лошади. В эти дни запланированы десятки мероприятий, посвященных башкирской лошади — мастер-классы, викторины, а также создан специальный персонаж — Космоконь, напомнили в минсельхозе РБ.