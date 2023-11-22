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08:50 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии стартует Международная неделя бизнеса-2023

В Уфе начинает работу Международная неделя бизнеса-2023. Для участия в форуме зарегистрировались более 3 тыс. человек. На полях форума пройдет свыше 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 400 спикеров федерального и международного уровня. Ожидается участие представителей 15 дружественных стран (Китая, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Турции, Ирана и других).

Источник: Башинформ

Мероприятие, с учетом спецдней, будет проходить по 1 декабря включительно.

Нынешний форум — шестнадцатый по счету. Он стал признанной профессионалами площадкой диалога между государством и бизнесом, где обсуждаются актуальные проблемы и формируются тренды развития. Основная тема форума в этом году — трансформация экономики на пути к будущему, профессиональному сообществу предлагается сделать прогноз на послезавтра.

Первый день работы форума, 22 ноября, называется «Послезавтра глазами бизнеса». Участники обсудят меры господдержки, законы успеха электронной торговли, защиту бизнеса в новой международной реальности. Второй день — 23 ноября, «Послезавтра глазами партнеров ШОС, БРИКС и СНГ». Участники сфокусируются на сотрудничестве ШОС и БРИКС, представляя возможности для установления деловых контактов в условиях глобальных изменений. Третий день, 24 ноября «Послезавтра глазами инвесторов» будет посвящен новым возможностям развития финансовых рынков, роли искусственного интеллекта в экономике и инвестициям.

На сайте форума будет доступна трансляция всех ключевых сессий.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что на форуме обсудят реперные точки развития российского бизнеса.

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