В Башкирии стартует Международная неделя бизнеса-2023

Мероприятие, с учетом спецдней, будет проходить по 1 декабря включительно.
Нынешний форум — шестнадцатый по счету. Он стал признанной профессионалами площадкой диалога между государством и бизнесом, где обсуждаются актуальные проблемы и формируются тренды развития. Основная тема форума в этом году — трансформация экономики на пути к будущему, профессиональному сообществу предлагается сделать прогноз на послезавтра.
Первый день работы форума, 22 ноября, называется «Послезавтра глазами бизнеса». Участники обсудят меры господдержки, законы успеха электронной торговли, защиту бизнеса в новой международной реальности. Второй день — 23 ноября, «Послезавтра глазами партнеров ШОС, БРИКС и СНГ». Участники сфокусируются на сотрудничестве ШОС и БРИКС, представляя возможности для установления деловых контактов в условиях глобальных изменений. Третий день, 24 ноября «Послезавтра глазами инвесторов» будет посвящен новым возможностям развития финансовых рынков, роли искусственного интеллекта в экономике и инвестициям.
На сайте форума будет доступна трансляция всех ключевых сессий.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что на форуме обсудят реперные точки развития российского бизнеса.