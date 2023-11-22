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08:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске на месте будущей станции метро «Улица Шахтеров» построили котлован

Там же продолжается установка тоннелепроходческого комплекса «Екатерина».

Источник: Соцсети

Завершено строительство монтажного котлована на месте будущей станции метро «Улица Шахтеров». Об этом сообщает телеграм-канал «Красноярское метро».

Глубина котлована — 12 метров. В его основание уложили около тысячи кубических метров армированного бетона, а также установили 501 сваю.

Помимо этого, продолжается установка тоннелепроходческого комплекса «Екатерина» весом 480 тонн. Специалисты уже спустили в монтажную камеру технологические тележки, локомотив, собрали гидравлический привод, заканчивают монтаж ротора. После сборки «Екатерины» начнется проходка до улицы Карла Маркса.

Напомним, что завершить строительство первой линии метро в Красноярске планируется в 2026 году. Она будет иметь длину 10,8 километров и состоять из шести остановок — от улицы Высотная до Шахтеров. Средняя скорость движения метротрама составит около 40 километров в час. Построенная в 90-е инфраструктура красноярского метро не войдет в новый проект.

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