09:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Капсулы для сна появятся на вокзалах Барнаула и Новосибирска до конца года
На железнодорожных вокзалах Новосибирска и Барнаула планируется установить капсулы для сна, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».
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Капсула будет рассчитана на одного человека или родителя с ребенком до 6 лет.
Сейчас такие места для отдыха в ожидании поезда установлены на вокзалах в Москве, Волгограде, Адлере.