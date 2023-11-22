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09:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Капсулы для сна появятся на вокзалах Барнаула и Новосибирска до конца года

На железнодорожных вокзалах Новосибирска и Барнаула планируется установить капсулы для сна, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Капсула будет рассчитана на одного человека или родителя с ребенком до 6 лет.

Сейчас такие места для отдыха в ожидании поезда установлены на вокзалах в Москве, Волгограде, Адлере.

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